Suspeito de ataques a bomba no Texas morre em explosão

O suspeito de ser o responsável por uma série de bombas no Texas nas últimas semanas morreu nesta quarta-feira (21) em Austin, capital do estado, ao explodir um dos artefatos dentro do carro onde estava enquanto era perseguido pela polícia. O homem tinha 24 anos e era branco, mas seu nome não foi divulgado. A polícia afirmou que descobriu que ele estava hospedado em um hotel próximo a cidade e passou a segui-lo depois de ele deixar o local dirigindo um carro.

Pouco depois, o suspeito parou seu veículo ao lado da estrada e, quando uma equipe policial se aproximou, acionou uma bomba dentro do carro. Ele morreu na hora e um policial teve ferimentos leves. Agentes do FBI (a polícia federal americana) também participaram da ação. A explosão aconteceu em uma rodovia na cidade de Round Rock, 32 quilômetros ao norte de Austin.

"O suspeito está morto e tem ferimentos profundos decorrentes de uma explosão de uma bomba dentro de seu veículo", disse o chefe da polícia local, Brian Manley. Segundo ele, o homem era o único responsável pelos ataques, mas sua morte não significa que o caso está resolvido, pois ele pode ter enviado bombas pelo correio que ainda não chegaram. Por isso, pediu que os moradores fiquem atentos caso vejam ou recebam algum pacote suspeito.

Manley disse ainda que não sabe os motivos dos ataques, que começaram no dia 2 de março, quando uma bomba matou um homem em Austin. Foram ao menos seis bombas, sendo que uma não chegou a explodir, deixando dois mortos e cinco feridos. Na última segunda-feira (19), as autoridades fizeram um aviso a população classificando o caso como de um "serial bomber" e pedindo ajuda para identificar o responsável pelos ataques. Como as primeiras explosões tiveram como vítimas apenas negros, a polícia inicialmente trabalhou com a hipótese de crime de ódio, mas depois disse que investigava também outras possibilidades