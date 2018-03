Evo Morales busca diálogo com o Chile para obter acesso ao Pacífico

O presidente da Bolívia, Evo Morales, disse estar pronto para discutir opções com o Chile para obter acesso ao Oceano Pacífico, mas afirmou que algumas "oligarquias chilenas" não desejam negociações. Os comentários de Morales foram feitos ontem, em entrevista à Associated Press, depois que advogados bolivianos apresentaram argumentos na Corte Internacional de Justiça, em Haia, na Holanda, em mais uma tentativa do país de recuperar o acesso ao mar.

A Bolívia perdeu sua única costa marítima para o Chile durante uma guerra que durou de 1879 a 1883. A nação exigiu o acesso oceânico por gerações, mas o governo do país vizinho alega que um tratado de 1904 resolveu o problema. À Associated Press, Morales disse que "se há vontade de um diálogo, uma vontade de resolver essa lesão na região, então temos que começar com o diálogo".