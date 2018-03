Li Keqiang é reconduzido como primeiro-ministro da China

O Congresso do Povo da China reelegeu neste sábado o número 2 do Partido Comunista, Li Keqiang, para o cargo de primeiro-ministro do país, mantendo-o no poder por mais cinco anos. Ele recebeu 2.964 votos a favor de sua permanência no governo, contra apenas dois contrários. A votação ocorre um dia depois de o presidente da China, Xi Jinping, ter sido reconduzido ao cargo, sem limites para o número de mandatos em que poderá servir. Também no sábado, um aliado estratégico de Xi, Wang Qishan, foi apontado para a vice-presidência do país.

Historicamente, o primeiro-ministro é a figura mais importante da área econômica na China, mas Xi, o líder mais proeminente do país desde Mao Zedong, afastou Li de muitas das incumbências mais relevantes do cargo. Xi tomou para si a liderança de órgãos do partido que supervisionam a reforma econômica e a industrial estatal da China.