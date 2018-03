Vladimir Putin deve garantir novo mandato presidencial na Rússia

Os russos se preparam para votar para presidente neste domingo, em um pleito com a vitória já esperada de Vladimir Putin, no poder desde 2000. Os candidatos foram impedidos de fazer campanha neste sábado, mas a mensagem aos eleitores é clara: dos cartazes celebrando a grandiosidade russa - tema da campanha de Putin - a uma cobertura da mídia favorável ao Kremlin.

Embora Putin seja desafiado por sete candidatos nas urnas, nenhum representa uma ameaça real. No último encontro com os eleitores, em 2012, o presidente enfrentou forte resistência de movimentos de oposição, mas desde então tem conseguido impulsionar sua popularidade graças a ações russas na Ucrânia e Síria.

Neste ano, em especial, a população tem enfrentado uma intensa e crescente pressão para votar.

Na sexta-feira, Putin instou os russos a "usar seu direto de escolher o futuro da grande Rússia que todos amamos". Ele alertou que deixar de votar significaria que "essa escolha decisiva será feita sem que a sua opinião tenha sido levada em conta".

Mais de 1.500 observadores internacionais estão reunidos ao lado de centenas de observadores russos para acompanhar a votação. O governo quer garantir que o pleito seja transparente após denúncias de fraude terem manchado a última eleição presidencial. Um forte comparecimento encorajaria ainda mais Putin doméstica e internacionalmente.

Neste sábado, um grupo que monitora as eleições disse ter registrado nos últimos dias um aumento "alarmante" de reclamações de funcionários que estariam sendo forçados ou pressionados por seus empregadores a votar. Grigory Melkonyants, co-presidente do centro independente Golos center, disse a Associated Press que o grupo também registrou reclamações menores, como a oferta de desconto na compra de batatas para pessoas que votarem ou escolas promovendo performances especiais amanhã para atrair os pais do lado de fora dos postos de votação.