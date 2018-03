Rússia diz que expulsará diplomatas do Reino Unido em retaliação

O governo da Rússia afirmou que "certamente" expulsará diplomatas britânicos, em resposta à decisão do Reino Unido de enviar 23 diplomatas russos de volta para casa. A decisão de Londres foi uma resposta ao envenenamento de um ex-espião que, segundo o governo britânico, teve envolvimento russo.

O ministro das Relações Exteriores russo, Sergey Lavrov, afirmou em declarações à agência RIA Novosti que a medida viria "em breve". Lavrov acrescentou, porém, que Moscou informaria o governo da premiê Theresa May pelos canais oficiais, antes de anunciar publicamente as retaliações.

Os britânicos culparam a Rússia pelo ataque em 4 de março com um agente químico contra o ex-espião Sergei Skripal e sua filha Yulia. Os dois ficaram em estado grave e um policial também ficou em estado grave após o episódio. Lavrov disse que as acusações de envolvimento de Moscou buscam tirar o foco no Reino Unido das dificuldades enfrentadas pelos governantes para negociar a saída do país da União Europeia, o chamado Brexit.