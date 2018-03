Ex-ministro da Venezuela é preso acusado de complô com EUA contra Forças Armadas

Autoridades venezuelanas prenderam nesta quarta-feira (14), em um hotel em Caracas, o ex-ministro de Relações Interiores, general aposentado Miguel Rodríguez Torres, a quem o governo acusou de envolvimento em complôs com agências de inteligência dos Estados Unidos contra as forças armadas.

Uma comissão do Serviço Bolivariano de Inteligência Nacional (Sebin) - a polícia política - prendeu Torres enquanto ele participava de um evento no hotel da capital, de acordo com um colaborador do ex-ministro que falou sob condição de anonimato.

Uns oito policiais, alguns carregando grandes armas, se apresentaram no hotel e também levaram detido o também ex-chefe da Sebin, que há mais de dois anos rompeu com o governo, que confirmou em um comunicado televisionado a ação policial.

"As ações criminosas praticadas por esse senhor e seus cúmplices incluíam atos armados e conspirações contra nossa constituição", diz o comunicado que alega que torres foi afastado do governo em 2014, logo após os supostos vínculos com agências de inteligência dos Estados Unidos foram descobertos. A ação foi condenada pela chamada Frente Ampla Venezuela Livre, que considerou a prisão como uma represália por sua decisão apoiar manifestações contra o governo de Nicolás Maduro.