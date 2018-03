O presidente americano, Donald Trump, disse mais cedo em telefonema à primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, que os Estados Unidos concordam que o governo da Rússia deva dar "respostas inequívocas" sobre o envenenamento de um agente duplo russo e sua filha em solo britânico. A informação foi divulgada há pouco pela Casa Branca e por Downing Street, em comunicados distintos.

Segundo o governo britânico, na ligação entre Trump e May, a premiê atualizou o americano sobre a investigação em torno do caso e reforçou a conclusão do governo do Reino Unido de que é "muito provável" que a Rússia seja responsável pelo ataque.

Já o governo americano informa que Trump garantiu à britânica que os Estados Unidos "estão prontos para oferecer qualquer assistência que o Reino Unido requisitar para a sua investigação", e os dois líderes concordaram com a necessidade de haver consequências para quem usar "essas armas odiosas" em "flagrante violação de normas internacionais".

Em 4 de março, o ex-espião russo Sergei Skripal e sua filha Yulia foram encontrados inconscientes perto de um shopping em Salisbury, cidade no Sudoeste da Inglaterra. Dias depois, constatou-se que haviam sido intoxicados com um agente nervoso. Ambos estão hospitalizados em estado grave.