Assistente pessoal de Trump é demitido por questão não especificada

O assistente pessoal do presidente de Donald Trump, John McEntee, foi demitido na segunda-feira (13) devido a uma questão não especificada sobre segurança, de acordo com fontes da Casa Branca. McEntee era um dos assessores que vinha servindo Trump desde os primeiros dias da campanha presidencial e não era tão conhecido como outros assistentes do presidente americano, como Jared Kushner, genro de Trump e conselheiro sênior. McEntee garantia sempre que Trump tivesse canetas para autógrafos, entregava mensagens ao presidente na Casa Branca e, nos fins de semana, certificava-se de que os relógios na Casa Branca fossem ajustados. "Não será bom para o moral", disse um funcionário da Casa Branca sobre a saída de McEntee.

O assistente foi removido dos terrenos da Casa Branca na tarde de segunda-feira, sem poder recolher seus pertences. A razão pela qual McEntee foi demitido não ficou exatamente clara. Ele teria sinalizado a colegas que havia um problema em seu histórico.