Queda de avião no Nepal provoca pelo menos 40 mortes

Folhapress

Um avião da companhia bengalesa US-Bangla Airlines caiu nesta segunda-feira (12) quando se preparava para pousar no aeroporto de Katmandu, capital do Nepal. A aeronave que caiu era um Bombardier Dash 8 que levava 71 pessoas a bordo, sendo quatro tripulantes e 67 passageiros - 33 do Nepal, 32 de Bangladesh, um da china e um das Maldivas.

As autoridades ainda não divulgaram o número de vítimas, mas um porta-voz do Exército disse à agência de notícias Reuters que pelo menos 50 pessoas morreram. Já um policial que trabalha no resgate disse à agência Associated Press que são pelo menos 38 mortos e 23 feridos, além de dez pessoas desaparecidas.

"As possibilidades de encontrar mais sobreviventes são pequenas pelo incêndio no avião", afirmou o porta-voz do Exército, Gokul Bhandaree. "Estamos tentando apagar as chamas e socorrer os passageiros", afirmou à agência AFP Prem Nath Thakur, porta-voz do aeroporto.

Ainda não foram divulgado os detalhes do acidente, mas testemunhas disseram que o avião estava voando baixo e passando próximo das montanhas que cercam a cidade. Pouco depois, ouviram uma explosão nas proximidades do aeroporto. Segundo eles, bombeiros rapidamente chegaram ao local e começaram a apagar as chamas. Em 2012, a queda de um avião no mesmo aeroporto de Katmandu deixou 19 mortos.