Reino Unido: Autoridades dizem que risco ao público é baixo após envenenamento

Autoridades britânicas de saúde dizem que o risco para a saúde pública após o envenenamento de um ex-espião russo permanece baixo. A doutora Jenny Harries, da Public Health England, disse, neste domingo (11), que houve uma certa contaminação de um restaurante e bar em Salisbury, após o ataque de agente químico que afeta o sistema nervoso.

Ela disse que as pessoas que estavam no restaurante e no pub nos dias 4 e 5 de março devem tomar precauções "simples", lavando suas roupas e tomando outras medidas.

Harries diz que o anúncio dessas precauções não significa que o nível de risco para o público tenha aumentado. Funcionários do hospital em Salisbury também disseram que não há evidências de um risco maior para outras pessoas além das três hospitalizadas desde o ataque a Sergei Skripal e sua filha Yulia.