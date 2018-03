Secretário do Tesouro minimiza ataques de Trump à imprensa

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Steven Mnuchin, diz que os repórteres devem prestar menos atenção aos discursos do presidente Donald Trump e mais às suas políticas. Em um comício realizado na noite deste sábado (10), Trump pediu que a sua audiência que fosse legal com o Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, e usou um palavrão para se referir a um repórter norte-americano.

Ele incentivou a plateia a vaiar a imprensa livre. Foi apenas o último exemplo do relacionamento controverso de Trump com aqueles que o cobriam. Críticos de Trump, como o senador republicano pelo Arizona, Jeff Flake, dizem que o presidente está estabelecendo um precedente perigoso. Mas os defensores como Mnuchin minimizam a linguagem vulgar de Trump. Ele disse neste domingo (11), em entrevista à rede de TV NBC, que Trump acredita na liberdade de imprensa e na democracia, e que houve "muitos momentos engraçados" no comício.