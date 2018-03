Trump deve participar de Cúpula das Américas no Peru em abril

Um graduado funcionário do governo do Peru informou na sexta-feira que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, participará da Cúpula das Américas, que ocorrerá em 13 e 14 de abril em Lima. A Casa Branca confirmou a informação neste sábado

Será a primeira viagem de Trump à América Latina desde que ele assumiu a presidência, em janeiro de 2017. A cúpula é considerada o principal fórum para projetar a liderança dos EUA na América Latina e no Caribe.

A ministra das Relações Exteriores peruana, Cayetana Aljovín, recordou na sexta-feira que o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, não foi convidado ao encontro regional. Segundo ela, os presentes estão comprometidos com "a governabilidade, a democracia e a luta anticorrupção". Maduro afirmou que pretende participar do encontro continental, embora o governo do Peru tenha retirado o convite a ele.

Trump deve ainda passar pela Colômbia, nessa viagem. A chanceler colombiana, María Angela Holguín, disse em Bogotá que, embora não exista uma confirmação oficial, "será uma visita onde falarão de muitos temas".