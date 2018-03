Barcelona retira estátua de traficante de escravos

A cidade de Barcelona retirou da praça Antonio López estátua homônima, que homenageava o empresário que comercializava e traficava escravos no século XIX. O monumento ao marquês de Comillas (nome de cidade e vila no Norte da Espanha) foi removido por um guindaste da prefeitura.

A ação do Conselho Municipal de Barcelona encerrou um pedido histórico de organizações e movimentos civis que pediam a retirada da estátua do empresário que fez fortuna com o tráfico negreiro. Ela será transferida para o Centro de Coleções do Museu de História de Barcelona.