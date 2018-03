Terceira edição da Virada Sustentável acontece em Porto Alegre de 6 a 8 de abril

O evento será do dia 6 ao dia 8 de abril e vai contar com cinco Ecopontos espalhados pela cidade Luiz Munhoz/Divulgação/JC

A 3ª edição da Virada Sustentável em Porto Alegre foi lançada nesta terça-feira (20) na Casa de Cultura Mario Quintana. O evento, baseado nos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU, será do dia 6 ao dia 8 de abril e vai contar com cinco Ecopontos espalhados pelos locais mais populares da cultura porto-alegrense.

A virada sustentável é um projeto de mobilização para a sustentabilidade e atua no Brasil desde 2016. No ano que comemora sua 3º edição em Porto Alegre, trará temas como redução das desigualdades sociais, educação de qualidade, cidades sustentáveis, consumo responsável, água potável e saneamento, paz, justiça e instituições eficazes.

Serão mais de duzentas atividades simultâneas. Os principais pontos do evento são a Casa de Cultura Mario Quintana, a Associação Cultural Vila Flores, o Parque da Redenção, o Sesc Protásio Alves e o campus de Porto Alegre da Unisinos.

A importância da educação para a aplicação da sustentabilidade é um dos temas principais do evento deste ano. O tema faz parte do Seminário da Virada Sustentável 2018 e acontece logo no primeiro dia do festival, das 9h30 às 18h, na Unisinos (Campus Porto Alegre). A abertura do seminário será feita pelo escritor, jornalista e ex-deputado federal Fernando Gabeira.