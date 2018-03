Chapa de situação vence eleição para o CRO/RS

O Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul (CRO/RS) realizou na última semana a eleição para composição da plenária que comandará a entidade no biênio 2018/2020. Aplicada pela primeira vez via internet, a consulta recebeu a participação de 9.949 cirurgiões dentistas e foi decidida ainda em primeiro turno.

A chapa 1, de situação, venceu com 6.583 votos, contra 2.263 da chapa 2. Houve ainda 387 votos brancos e 716 nulos. Com o resultado, o atual presidente do CRO/RS, Nelson Freitas Eguia, deve ser reconduzido ao cargo para os próximos dois anos. Após o pleito, Eguia disse que vai desenvolver ações em prol da “valorização da profissão e a união da Odontologia gaúcha em torno de seus pleitos”.

De acordo com a assessoria do CRO, o sufrágio foi auditado por uma empresa contratada pelo Conselho Federal de Odontologia (CFO), que atestou a regularidade da votação. Os profissionais que não votaram e não justificarem a ausência na eleição estarão sujeitos à aplicação de multa pelo conselho.