Vacinação será ampliada para todo o Brasil

Todo o território brasileiro será considerado como área de recomendação para vacina contra febre amarela, e a ampliação das áreas de cobertura será feita de forma gradual. A determinação é do Ministério da Saúde e conta com o aval da Organização Mundial da Saúde (OMS). Os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia, que já realizam campanha em áreas consideradas prioritárias, deverão manter a iniciativa e estender para toda a população. Nesses três estados, a imunização será feita com doses fracionadas, com um quinto de imunizante que é usado na dose integral. Nos demais, serão usadas doses integrais da vacina. No Rio Grande do Sul, assim como em Santa Catarina e no Paraná, a aplicação deve começar em meados de julho.

Para atender ao aumento da oferta de vacina fracionada, uma nova compra de seringas especiais será feita, com 15 milhões de unidades. Além disso, um reforço de outros 15 milhões está chegando ao País.