Autoridades intensificam segurança aérea contra invasões no Aeroporto Salgado Filho

Luis Filipe Gunther

Uma série de medidas para prevenir a invasão do espaço aéreo do Aeroporto Salgado Filho foram discutidas, na tarde desta terça-feira (20), em uma reunião da Coordenação de Operação de Emergência. Estiveram presentes representantes do 11º Batalhão da Brigada Militar e Brigada Militar Aérea , Polícia Federal, Fraport, Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) da Força Aérea Brasileira.

Na pauta, estava o programa de prevenção de invasão do espaço aéreo do aeroporto. Um dos principais objetivos da reunião era a intensificação da segurança para evitar novos transtorno transtornos com drones. A comissão também estuda métodos de bloqueio e de rastreamento com novas tecnologias, para facilitar a aplicação do regulamento da Anac de fiscalização de aeronaves. "O drone é uma nova realidade dentro do espaço aéreo, e para controle tem que ter diversos recursos ", afirmou o majo r Rodrigo Schneider, da Brigada Militar Aérea.

Em nota, a Fraport informou sobre os possíveis problemas que o sobrevoo do drone poderia causar e alerta para que as pessoas tomem cuidado no manuseio da aeronave. "O objetivo é também conscientizar a população para que não use este tipo de equipamento próximo ao aeroporto, respeitando as normas de segurança da Anac, e não impactar na segurança operacional e em eventual possibilidade de acidente aeroportuário. O uso indevido de drones está suscetível a penalidades civis, criminais e administrativas".