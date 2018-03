Hospital de Passo Fundo é alvo de ação da PF por desvio de recursos do SUS

Um possível desvio de recursos públicos do SUS repassados ao Hospital São Vicente de Paulo, em Passo Fundo, é alvo de investigação deflagrada pela Polícia Federal nesta terça-feira (20). Cerca de 50 policiais federais cumpriram oito mandados de busca e apreensão nos municípios de Passo Fundo, Porto Alegre e Florianópolis, em Santa Catarina.

De acordo com a PF, as investigações iniciaram em agosto do ano passado para apurar a legalidade de repasses de recursos do Hospital para uma empresa de fachada, no ramo de consultoria, localizada em Florianópolis. As diligências apontam que o titular dessa empresa seria um laranja, supostamente vinculado a um funcionário da administração do Hospital.

Apesar de estar legalmente constituído como entidade particular filantrópica, o Hospital São Vicente de Paulo recebe e administra verbas públicas oriundas do Fundo Nacional de Saúde.

O crime investigado pela operação, batizada Efeito Colateral, é o de corrupção, já que o gestor da modalidade de recurso é equiparado a funcionário publico.