Governo recebe sugestões para aprimorar Plano Nacional de Logística

A Secretaria-Geral da Presidência da República abre consulta pública na quarta-feira (21), sobre o Plano Nacional de Logística (PNL), desenvolvido pela Empresa de Planejamento e Logística (EPL). O objetivo da consulta "é dar transparência e receber contribuições de agentes que atuam no setor de transportes, na comunidade acadêmica e nos demais segmentos da sociedade brasileira para o aprimoramento" do documento.

De acordo com aviso publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 20, as sugestões podem ser feitas no período de 21 de março a 20 de abril. O material da consulta pública e os procedimentos para envio das contribuições estarão disponíveis na íntegra no endereço eletrônico

A EPL explica em seu site que o PNL "tem como objetivo elaborar o planejamento estratégico para otimizar a movimentação de cargas com o uso dos diferentes modos de transporte, utilizando as ferrovias, a cabotagem e as hidrovias interiores como sistemas de alta capacidade, integrados a malha rodoviária regional de forma sinérgica e harmônica".