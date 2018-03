Enem - Os estudantes que participaram da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), realizada em novembro, já podem conferir, no site www.inep.gov.br, a correção de sua redação.

Segurança - O governador José Ivo Sartori assinou ontem decreto que institui a nova identidade visual da Polícia Civil. A corporação terá como cores oficiais branco, preto e cinza, que serão a base para vestimentas e painéis. Também foram confirmadas novas medalhas e selos de eficiência no âmbito da instituição.