Verão se despede com chuva em todo o Rio Grande do Sul

O último dia do verão será de céu nublado, com possíveis pancadas de chuva e trovoadas isoladas em todo o Estado. As temperaturas sofrerão leve queda hoje, devido à chegada de uma frente fria. A previsão meteorológica aponta que deve chover, pelo menos, até amanhã em todas as áreas do Rio Grande do Sul.

Nesta segunda-feira, a temperatura varia entre 13 e 32 graus. Em Porto Alegre, será menos quente, com mínima de 19 graus e máxima de 29. O domingo foi bastante abafado no Estado, mas o sol fez com que os porto-alegrenses ocupassem as praças e os parques da cidade. A mínima no Estado, de 17 graus, foi registrada em São José dos Ausentes, e a máxima, de 38,4, foi sentida em Campo Bom.