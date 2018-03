Evento debate desigualdade de gênero na advocacia; mulheres ganham 52,7% menos

Segundo o Censo da Educação Superior, as mulheres são maioria dentro dos cursos de Direito. Na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), já são 47,8% entre os profissionais registrados. Mesmo assim, de acordo com pesquisa da Catho, a carreira jurídica é a que tem maior diferença salarial de gênero, fazendo com que as mulheres recebam 52,7% menos que os homens. "Isso não significa que tenhamos nossas manifestações respeitadas em reuniões, que sejamos tratadas igualmente, e é isso que pretendemos debater", afirma Márcia Cadore, vice-presidente da Escola Superior de Advocacia Pública da Associação dos Procuradores do Estado do Rio Grande do Sul (Esapergs).

Pensando nisso, Apergs e Esapergs oferecem, hoje, em Porto Alegre, o evento Mulheres na advocacia: conquistas e desafios. A atividade é aberta ao público e começa às 15h, no auditório do Praia de Belas Prime Offices, que tem limitação para 90 lugares. A programação inclui uma homenagem à advogada Cléa Carpi, primeira mulher a presidir a OAB no Estado, e palestra da professora de pós-graduação em Direito Político e Econômico da Universidade Mackenzie Patrícia Bertolin.