Serviços voltados às mulheres são alvo de denúncia no Rio Grande do Sul

Suzy Scarton

Desde que a Secretaria de Políticas para as Mulheres (SPM) foi extinta e transformada pelo governo gaúcho no Departamento de Políticas para as Mulheres, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Justiça e Direitos Humanos, comandada pela primeira-dama Maria Helena Sartori, o orçamento destinado à área foi reduzido drasticamente. De cerca de R$ 10 milhões, em 2014, passou para apenas R$ 180 mil em 2018.

O corte de verba e a queda na qualidade dos serviços ofertados pelo Estado em defesa da mulher foram denunciados, na semana passada, ao Ministério Público (MP) do Rio Grande do Sul pelas deputadas estaduais Stela Farias (PT) e Manuela d'Ávila (PCdoB). No texto, elas afirmam que "as Patrulhas Maria da Penha estão com as viaturas descaracterizadas e redirecionadas para outros tipos de atendimento", que as "Salas Lilás - que contavam com recursos federais para atendimento das mulheres nos Postos Médicos Legais do Instituto-Geral de Perícias - estão praticamente desativadas" e que a falta de recursos atingiu também o atendimento em outras áreas, como as Delegacias Especializadas no Atendimento à Mulher (Deams) e o Centro de Referência Vânia Araújo, no Centro da Capital. A denúncia foi encaminhada à Procuradoria de Direitos Humanos.

Para Stela, o desmonte dessas políticas trouxe consequências como o aumento dos índices de feminicídios e de estupros. "Mostramos como o Estado vem extinguindo políticas públicas para as mulheres de forma permanente, retirando recursos públicos anteriormente destinados às políticas públicas, sucateando e fechando órgãos", argumenta a deputada.

Para a direção do Departamento de Políticas para as Mulheres, no entanto, a situação apresentada pelas parlamentares não representa a realidade. "Temos fatos, e uma questão levantada a título de política eleitoral, partidária, mas que cria um clima de insegurança no qual a principal prejudicada é a mulher", critica a diretora Salma Valencio Farias. "O orçamento de R$ 10 milhões era uma estimativa, baseada em convênios federais, considerando o que havia sido captado de recursos, mas já pré-definido. Não era um orçamento para empregar em serviços", explica. Hoje, segundo ela, o departamento absorveu esses convênios, executando-os, e segue na articulação entre todos os serviços, como a secretaria fazia antes.

Salma ressalta que está sendo estudada a ampliação das delegacias voltadas à violência contra a mulher - hoje, no Estado, existem 22. Além disso, a Patrulha Maria da Penha, que foi criada para acompanhar a rotina daquela mulher que entrou com medida protetiva contra algum agressor, está presente em 27 municípios com, pelo menos, uma viatura destinada a esse fim. Porto Alegre, por ser uma cidade maior, possuía mais viaturas. "Não tivemos nenhum óbito de mulher acompanhada desde a implementação do sistema", comemora a diretora, destacando, também, a entrega de mais quatro viaturas, compradas com recursos do próprio departamento, à Patrulha e às delegacias específicas.

A questão das Salas Lilás é um pouco mais complexa. Salma conta que, quando assumiu o comando do departamento, constatou que as salas entregues eram apenas isso - espaços pintados na cor lilás. "A mulher aguardava ali por um exame de corpo delito e pela perícia, isolada do agressor, mas isso não é um serviço de acolhimento", argumenta. Agora, os espaços estão passando por revitalização e ofertarão uma série de serviços, efetuados por equipe disciplinar composta por assistentes sociais, médicas e psicólogas.

Atualmente, existem 13 Salas Lilás - algumas estão funcionando, como as de Alegrete, Porto Alegre e Caxias do Sul. Nos próximos meses, o departamento deve inaugurar o espaço em Santa Rosa, Canoas e Lajeado. As Salas Lilás de Bagé, Santana do Livramento, Erechim e Pelotas passam por tratativas.

Para o serviço de acolhimento - que retira mulheres em situação de violência de perto do agressor, transferindo-as, bem como filhos que dependem dela, a outros locais -, há propostas que envolvem consórcios entre municípios. "Manter uma casa em cada município é caro - às vezes, há uma mulher em uma casa que pode abrigar 20. Assim, as casas municipais seriam tornadas regionais", resume Salma. O departamento negocia, atualmente, uma casa na Região Metropolitana, que daria suporte às cidades de Cachoeirinha, Gravataí, Viamão, Alvorada e Canoas, e outra na cidade de Vacaria, abrangendo a região dos Campos de Cima da Serra. A ideia é que ambas sejam entregues até o final do semestre.