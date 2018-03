Fecomércio e Sindlei realizam leilão para auxiliar o hospital Beneficência Portuguesa

Serão leiloadas camisas de times do campeonato gaúcho MARCELO G. RIBEIRO/JC

O Sistema Fecomércio-RS e o Sindlei-RS farão leilão beneficente para auxiliar o Hospital Beneficência Portuguesa em Porto Alegre. A ação será realizada no teatro do Sesc, localizado na Av. Alberto Bins, 665, Centro Histórico, no dia 5 de abril, às 19h.

Para participar do evento, os interessados deverão adquirir o ingresso que terá o custo de R$ 20. Informações e compra de ingressos podem ser feitas pelo telefone (51) 3261-8676.

Serão leiloadas camisas de times do campeonato gaúcho, todas autografadas pelos atletas dos clubes participantes. Todo valor arrecadado será destinado ao hospital.

O Beneficência, que completa 164 anos em 2018, está passando por uma crise financeira desde o final de 2017. O hospital acumulou meses de salários atrasados e no final de 2017 teve que demitir 100 funcionários. Neste ano, a administração buscou auxilio de empréstimos para manter os quase 190 leitos disponíveis.