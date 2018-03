Acordo define regras para eventos de St. Patrick's Day em Porto Alegre

Sofia Schuck

Acordo firmado entre Ministérios Público Estadual, estabelecimentos, Brigada Militar e setores da prefeitura de Porto Alegre definiu regras para os festejos de St. Patrick's Day, celebração irlandesa que ganhou adeptos entre bares e pubs e terá eventos neste sábado (17) na cidade.

Estabelecimentos preparam programação tanto em áreas internas como nas ruas. A iniciativa gerou reação em algumas regiões, com grupos (comércio e moradores) contrários a fechar ruas. A reunião chamada pelo MP definiu critérios, que devem regular as atrações no bairro Moinhos de Vento.

A primeira regra estabelecida é que só serão permitidas atrações nos locais autorizados e sem bloqueio de ruas. Os comerciantes devem se comprometer também a não vender bebidas alcoólicas fora do estabelecimento e se responsabilizar pelo lixo gerado. Além disso, os ambulantes serão fiscalizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Guarda Municipal e Brigada Militar.

Cada comerciante deve assinar um termo de cooperação e compromisso com o Escritório de Eventos. Após o fim do evento, haverá uma reunião de avaliação dos acordos firmados, prevista para o dia 27 de março. Participaram da reunião representantes do Escritório de Eventos da prefeitura, pasta do Desenvolvimento Econômico, BM, Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), Guarda Municipal e representantes do Movimento Moinhos Vive e da Associação dos Moradores e Empresários do Bairro Moinhos de Vento (AME)