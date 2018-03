Chuva intensa causa transtornos na manhã desta quinta-feira em Porto Alegre

Quem resolveu sair de casa na manhã desta quinta-feira enfrentou problemas para se deslocar pela capital. A forte chuva que assola o Rio Grande do Sul desde a madrugada causa trânsito intenso, com pontos de congestionamento e alagamentos.

Segundo a EPTC, a Zona Norte é uma das mais afetadas e as proximidades do Terminal Triângulo (Av. Assis Brasil) e o acesso a avenida Protásio Alves estão mais comprometidos. A Avenida Ipiranga no sentido de acesso a PUC também está em ritmo mais lento mas não apresenta alagamentos. As rodovias de acesso a capital também apresentam complicações, com alagamentos na BR-116, Avenida da Legalidade e Túnel da Conceição.