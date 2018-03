Prefeitura de Porto Alegre alinha últimos ajustes para o St. Patricks Day

Os representantes da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, junto com os organizadores do evento intitulado St. Patricks Day, mais a promotoria de justiça e a Brigada Militar, definiram, nesta quarta-feira (14), os critérios para realização da festa no bairro Moinhos de Vento.

Ficou acertado na reunião que o trânsito não será bloqueado em nenhuma das vias do bairro e as festas irão acontecer somente nos locais determinados, especificamente nos estabelecimentos que haviam pedido autorização prévia ao município.

Quanto aos ambulantes, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico ficou responsável por fazer a apreensão de mercadorias em caso de vendas ilegais.