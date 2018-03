Apostador de Porto Alegre ganha sozinho Quina de R$ 2 milhões

Apostador ganhou R$ 2.177.904,01 ao acertar as cinco dezenas do jogo PATRÍCIA COMUNELLO /ESPECIAL/JC

Um bilhete de Porto Alegre foi o premiado pelo sorteio da Quina, realizado nessa terça-feira (13), em São Paulo. O apostador ganhou R$ 2.177.904,01 ao acertar as cinco dezenas do jogo: 11, 19, 24, 26 e 71. O prêmio estimado para o próximo sorteio que acontece nesta quarta-feira (14) é de R$ 600.000,00.

Para quem se animou com o resultado, ainda é possível fazer apostas na Mega-Sena, que está acumulada em R$ 52 milhões. As apostas vão até as 19h desta quarta (14) em lotéricas. O sorteio será às 19h.