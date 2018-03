Astrofísico Stephen Hawking morre aos 76 anos, em Londres

Hawking é autor do livro Uma Breve História do Tempo, um sucesso ao ser lançado em 1991 SARAH LEE/LONDON SCIENCE MUSEUM/AFP/JC

Um porta-voz da família de Stephen Hawking informou que o astrofísico britânico de 76 anos morreu. A causa da morte não foi informada. Hawking é autor do livro Uma Breve História do Tempo, que se tornou um sucesso global quando foi lançado, em 1991. O astrofísico era portador de esclerose lateral amiotrófica, uma doença degenerativa rara, com a qual conviveu por mais de 50 anos.