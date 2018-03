Governo do RS quita a folha salarial de fevereiro nesta terça-feira

O governo do Estado anunciou na tarde desta terça-feira (13) que irá quitar o salário de fevereiro dos 61.200 vínculos do funcionalismo público que ainda faltam até o final do dia. A dúvida do Executivo era se a Secretaria da Fazenda (Sefaz) iria arrecadar impostos suficientes durante o dia para efetivar o pagamento do restante da folha de fevereiro.

De acordo com a Sefaz, foi necessário reunir R$ 539,1 milhões para quitar o salário dos 18% que ainda restavam. Ainda ontem, o governo Sartori pagou funcionários com salários entre R$ 3.000,00 a R$ 5.000,00. Ao todo, o Executivo contemplou 342 mil vínculos.