Imed recebe licença para inaugurar quatro novos cursos em Porto Alegre

A Faculdade Imed - Instituição de Ensino Superior com sede em Passo Fundo - anunciou que passará a ofertar quatro novos cursos em seu campus em Porto Alegre (Rua Dona Laura, 1020 - Mont'Serrat). A partir deste ano, a Capital gaúcha contará com novas vagas para turmas de graduação em Arquitetura e Urbanismo, Odontologia, Psicologia e Engenharia Civil. A licença foi publicada na segunda-feira (12) pelo Ministério da Educação no Diário Oficial da União. Para comportar os novos cursos, a instituição investiu aproximadamente R$ 1,6 milhão em infraestrutura.

O primeiro vestibular para graduações de Odontologia e Psicologia já estão programados para o dia 24 de março, às 10h. O curso de Psicologia terá um total de 100 vagas, 50 vagas para o turno da tarde e a outra metade para os interessados no horário da noite. Já o curso de Odontologia terá 40 vagas abertas para sua primeira turma, sendo 20 delas destinadas aos candidatos que ingressarem pelo Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM). Os cursos de Engenharia Civil e Arquitetura e Urbanismo vão ser ofertados a partir da segunda metade do ano.