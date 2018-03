Estudantes da ocupação da Reitoria da Ufrgs esperam por nova reunião nesta terça

Sofia Schuck

A ocupação da Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs) completa uma semana nesta quarta-feira (14), em protesto contra mudanças no sistema de verificação de cotas raciais para ingresso na instituição. Com o prédio tomado pelos alunos, nenhum servidor está entrando no prédio para trabalhar, incluindo o reitor da Ufrgs, Rui Vicente Oppermann.

Alunos ligados ao movimento negro Balanta permanecem no prédio e esperam, nesta terça-feira (13), por uma nova reunião de negociação junto à instituição, que decidiu por mudanças no sistema de cotas na semana passada . O novo encontro deve acontecer hoje durante a tarde. De acordo com os ativistas, o momento é de tensão com o impasse, mas também de esperança.

“A expectativa é que a universidade se dê conta dos erros que cometeu e abra para a possibilidade de diálogo para que realmente possamos resolver essa questão. Acredito que o caminho é longo, mas estamos indo na direção certa”, afirmou um dos integrantes do movimento, Darlam Nascimento. O líder do movimento negro do Brasil, Frei David, está na ocupação desde domingo e participou de reunião na manhã de segunda-feira com o reitor da instituição, que reavaliou a proposta de mudança na decisão referente às avaliações de fenótipo do candidato e não da ancestralidade.

Na manhã desta terça-feira, o movimento negro não tinha estimativa de quantas pessoas estavam no local devido ao grande fluxo de circulação. Desde quarta-feira (7) estão ocorrendo atividades culturais e debates em torno da cultura negra. Segundo os integrantes, não há uma previsão de desocupação da Reitoria antes de uma solução. “Resolvemos ocupar pois a instituição estava nos silenciando. Na verdade nós já estávamos há um tempo travando esse embate e não pretendemos desistir”, comentou Darlam Nascimento.