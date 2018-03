Operação 14 Bis combate desvio de recursos públicos em universidade do Paraná

Guido Mantega vira réu na Zelotes

O ex-ministro da Fazenda do governo Dilma Rousseff Guido Mantega e outras 12 pessoas foram colocados no banco dos réus por suposto favorecimento do Grupo Cimento Penha em julgamento no Carf, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conhecido como "Tribunal da Receita"