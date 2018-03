Governo do RS irá quitar salários até R$ 5.000 nesta segunda-feira

O Governo do Estado do Rio Grande do Sul quitará o salário dos servidores públicos que recebem entre R$ 3.000,00 até R$ 5.000,00 nesta segunda-feira (12). Para realizar o pagamento integral da folha de fevereiro, o governo precisou utilizar R$ 300,7 milhões dos cofres da Secretaria da Fazenda (Sefaz), contando com a arrecadação do ICMS.

Em nota, o governo do Estado informa que os valores estarão disponíveis até a noite de hoje. Na sexta-feira o governo havia quitado o salário de 87.769 mil servidores que recebem entre R$ 1.700,00 e R$ 3.000,00.

Ainda falta serem pagos os vencimentos de 61.200 vínculos, o que equivale a 18% da sua folha de pagamento.