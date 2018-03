Lotações de Porto Alegre não devem adotar aumento

Igor Natusch

A partir de hoje, cada viagem de ônibus em Porto Alegre passa a custar R$ 4,30, um aumento de 6,17%. Com o reajuste, a cidade terá a tarifa mais cara entre as capitais - Curitiba (R$ 4,25), Belo Horizonte (R$ 4,05) e São Paulo e Goiânia (ambas R$ 4,00) vem logo atrás. No entanto, o gerente executivo da Associação dos Transportadores de Passageiros por Lotação de Porto Alegre (ATL), Rogério Lago, garantiu que as lotações não vão aderir ao aumento, mantendo o preço de R$ 6,00. O valor sancionado é de R$ 6,05, mas as empresas enviaram ofício à Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC) abrindo mão do reajuste.

Pelas regras em vigor, a tarifa das lotações pode variar de 1,4 a 1,5 vezes o valor pago para as viagens de ônibus. O pedido da associação foi para que a variação ficasse em 1,4, o que levaria a passagem a R$ 6,02. De acordo com Lago, a expectativa era que o valor fosse arredondado para baixo - o que, na prática, eliminaria o reajuste. Mas a decisão da prefeitura foi de jogar a passagem para cima. "Nos causou surpresa. Já estávamos trabalhando com a ideia de que o valor permaneceria igual", diz Lago.

Na visão da ATL, a manutenção da tarifa é "uma sinalização de respeito ao usuário", em um cenário no qual a maioria dos gastos vem sofrendo reajustes. E acaba também tendo um aspecto prático, na medida em que os cinco centavos a mais criariam transtornos na hora do troco. Além disso, argumenta, a diferença acaba sendo "insignificante" em termos de concorrência com outros modais, em especial aplicativos de transporte.

Segundo Lago, o serviço vem enfrentando "queda significativa" no número de passageiros. A diminuição na rentabilidade do sistema está levando os empresários a cogitar remanejo nos itinerários oferecidos, com diminuição de rotas e até extinção de linhas. As alterações precisariam ser aprovadas pela EPTC antes de entrar em vigor.

A EPTC afirma, em nota, que a definição de R$ 6,05 para as lotações ocorre em respeito à Lei Municipal nº 9.229, que define os parâmetros para o transporte coletivo. "Se permanecesse R$ 6,00, seria 1,39 vezes o valor do ônibus, o que se opõe à legislação vigente. A contrariedade da lei pode ocasionar demandas administrativas e judiciais por aqueles que não pactuarem com o pedido da ATL", diz o texto. Ainda assim, o órgão garante estar avaliando uma alternativa para conceder o desconto desejado.