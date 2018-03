RS tem queda no número de latrocínios e homicídios nos primeiros meses de 2018

A Secretária de Segurança do Pública do RS registrou queda nos índices de violência no primeiro bimestre de 2018. Em pesquisa divulgada nesta segunda-feira (12) e revelou que o número de latrocínios no Rio Grande do Sul reduziu em 63,9%, enquanto a taxa de homicídios caiu 34,5%, ambas em comparação com o mesmo período de 2017.

Em Porto Alegre, as ocorrências de homicídio doloso - quando há intenção de matar - diminuíram 38,8% e as de latrocínio - roubo seguido de morte - 60%. A queda nos números de incidentes nos meses de janeiro e fevereiro ocorre em razão da diminuição de vítimas fatais de homicídios dolosos, que, somente na Capital gaúcha, reduziu em 41,1%.

Outro dado relevante é a redução no número de roubos no transporte público. Ao todo, somente neste primeiro bimestre de 2018, o índice reduziu em 60,7 pontos percentuais (p.p.) no Estado. No caso de assalto a funcionários do transporte público, a redução foi de 32,9 p.p.

O secretário de Segurança, Cezar Schimer, ressaltou que o órgão do Estado ainda tem que se aprimorar em cima de estudos e modernização dos sistemas, para que assim possam reduzir ainda mais as taxas de violência. "Os números absolutos ainda são altos, mas o que vemos é a manutenção de uma curva descendente que comprova a efetividade dos investimentos feitos no reaparelhamento das instituições e no ingresso de novos servidores", afirmou.