Mega-Sena acumula e próximo prêmio pode chegar a R$ 52 milhões

No concurso 2.021, foram sorteadas as dezenas 7, 14. 32, 37, 40 e 60 Rafael Neddermeyer/Fotos Públicas/Divulgação/JC

Agência Brasil

A Mega-Sena voltou a acumular. No concurso 2.021, sorteado na noite deste sábado (10), em Palmeira dos Índios, em Alagoas, saíram as dezenas 7, 14. 32, 37, 40 e 60. A quina teve 101 acertadores e pagará a cada um R$ 35.079,74. Com 6.982 acertadores, a quadra pagará a cada um prêmio de R$ 724,93. Para o próximo concurso, cujo sorteio será quarta-feira (14), o prêmio está estimado em R$ 52 milhões.