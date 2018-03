Prefeitura de Porto Alegre sanciona aumento da tarifa de transporte coletivo para R$ 4,30

O prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) sancionou na tarde desta sexta-feira (9) o aumento da tarifa de transporte público de Porto Alegre de R$ 4,05 para R$ 4,30 – um aumento de 6,17%. O novo valor passa a ver a partir de terça-feira, dia 13 de março.

A Prefeitura seguiu a determinação do Conselho Municipal de Transporte Urbano (Comtu), que aprovou a proposta de aumento da passagem de ônibus para R$ 4,50. A chamada tarifa técnica, no entanto, acabou recuando em R$ 0,20 com a retirada da isenção total do valor da segunda passagem para os usuários do cartão TRI (com exceção dos estudantes, que seguem com 100% de isenção na integração). Este usuários passarão a pagar 50% do valor da passagem ao pegar um segundo ônibus em até uma hora.

A prefeitura de Porto Alegre tem trabalhado para reduzir as isenções no sistema de transporte público e ainda busca recuar a passagem para R$ 4 – para isto, quer aprovar junto a Câmara Municipal uma medida que elimina as isenções para idosos entre 60 e 64 anos.

A tarifa da lotação foi reajustada de R$ 6,00 para R$ 6,05.