Júlio Heck é eleito reitor do IFRS

Paulo Egídio

O professor de Bioquímica do campus Porto Alegre Júlio Xandro Heck foi eleito o novo reitor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul (IFRS). Até as 15h desta sexta-feira (9), a apuração parcial feita pela Comissão Eleitoral apontava Heck eleito com 68,2% dos votos dos alunos, 56,7% dos votos de docentes e 43,6% de servidores técnico-administrativos.

Seu adversário, o professor de Administração Fabrício Sobrosa Affeldt, somava 30,9% dos votos de estudantes, 39,3% dos votos de professores e 46,6% dos votos de servidores. Brancos e nulos totalizavam 0,9% no segmento alunos, 2,2% em professores e 3,5% entre os técnico-administrativos.

A eleição foi realizada na quinta-feira (8) e os votos estão sendo totalizados hoje. O pleito suplementar foi convocado após o falecimento do então reitor Osvaldo Casares Pinto, eleito em 2015. Com isso, Heck cumprirá um mandato tampão, completando o tempo de mandato para o qual Casares foi escolhido, até 2020.

No IFRS, o sistema eleitoral é tripartite e igualitário. Ou seja: votos de professores, servidores técnico-administrativos e alunos tem peso de 1/3 cada na composição do resultado. A representação dos votos é calculada em relação ao total de eleitores do segmento consultado.

O resultado ainda está sendo apurado pela Comissão Eleitoral, mas Affeldt já reconheceu a derrota e agradeceu aos apoiadores nas redes sociais. “Ao parabenizarmos o reitor eleito, reafirmamos nossa luta para que o IFRS tenha mais diálogo, transparência e uma gestão qualificada e inclusiva”, postou, em sua página no Facebook.

Procurado pela reportagem Heck disse que recebe o resultado como a delegação de uma “importante responsabilidade” pela comunidade acadêmica e que vai atuar na defesa política da rede federal de ensino. “Vamos combater os cortes de orçamento, fazer a defesa política da instituição e atuar pela consolidação de nossos campi”, afirmou o novo reitor.

Os números finais devem ser publicados até o fim da tarde pela Comissão Eleitoral. A homologação do resultado final da eleição será na segunda-feira (12), quando se esgotam os prazos para recursos.

Ainda não há prazo para Heck assumir o posto de reitor, já que sua nomeação precisa passar pelo Ministério da Educação (MEC).