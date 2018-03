Ministro confirma linha de crédito de R$ 10 bilhões para municípios

O ministro extraordinário da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou ontem que o governo vai destinar R$ 100 milhões do orçamento da pasta para ações de combate à violência e projetos de prevenção a crimes, além de uma linha de financiamento de R$ 10 bilhões do Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social (Bndes) para investimentos em segurança pública.

O anúncio foi feito depois da reunião entre a equipe do governo Michel Temer e prefeitos de capitais - incluindo o de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior - para tratar de segurança. Os financiamentos deverão ter como foco o reaparelhamento das Guardas Municipais, para as quais Temer sugeriu que os prefeitos devem dar uma "função mais efetiva". "Na medida em que estejam nas praças, nas ruas e diante dos colégios, elas estarão exercendo uma prevenção muito significativa", observou. Marchezan disse que vai buscar a linha de financiamento, mas admite que a transação dependerá de análise da instituição financeira, em especial, por conta do rebaixamento da nota de crédito da cidade e da crise de caixa.