Formatura de agentes possibilitará abertura total do Complexo de Canoas

A formatura de 408 novos servidores da Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe), realizada ontem, no Teatro Dante Barone, da Assembleia Legislativa, irá possibilitar a abertura total do Complexo Penitenciário de Canoas e o reforço do efetivo em outras unidades prisionais.

A chegada dos novos servidores também permitirá que se cumpra a promessa de liberação do efetivo da Brigada Militar utilizado na Penitenciária Estadual de Canoas 2. Com a posse, os policiais retornarão ao policiamento ostensivo. A maioria dos novos agentes será direcionada às unidades de Canoas e aos centros de triagem, em Porto Alegre.

De acordo com o secretário da Segurança Pública, Cezar Schirmer, será um processo gradativo, tendo em vista a triagem necessária dos presos a serem transferidos. "Acreditamos que, dentro de 60 dias, teremos ocupado todas as 1,9 mil vagas ainda ociosas", assegurou Schirmer, antes de enfatizar o investimento para a abertura total das penitenciárias. "O custo mensal do complexo, quando estiver operando na plenitude, ficará entre R$ 9 milhões e R$ 10 milhões", acrescentou.

Iniciado em 12 de dezembro de 2016, o curso teve 510 horas de aulas teóricas, divididas em dois turnos, e 40 horas de estágio supervisionado. As disciplinas ministradas foram agrupadas em três eixos básicos: fundamentos da pena e da prisão, rotinas e procedimentos do sistema prisional e gestão penitenciária.