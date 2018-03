Prazo para entrega da ciclovia da Goethe depende do clima

A construção de uma ciclovia na avenida Goethe, em Porto Alegre, recebeu novo prazo de conclusão. De acordo com a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), depois de "alinhamento interno", foi definido um prazo de 40 dias, sem contar os dias de chuva, para que o trabalho seja entregue à população.

A intervenção foi iniciada em junho do ano passado, com previsão de término delimitado em 90 dias. No entanto, em julho, os trabalhos foram interrompidos devido a problemas na rede pluvial. Além disso, o cronograma de execução da obra foi alterado devido à troca da empresa contratada.

Quando concluído, o trecho bidirecional terá 650 metros e vai se conectar com uma pista já existente na rua Vasco da Gama, alcançando a Mostardeiro, no bairro Rio Branco. No trecho entre a Castro Alves e a Dona Laura, uma interligação fará uso da área de recuo na via.