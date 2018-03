Hospital veterinário atende gratuitamente animais de famílias carentes de Porto Alegre

Sofia Schuck

A Unidade de Saúde Animal Victória, primeiro hospital veterinário público de Porto Alegre, abriu suas portas na última quarta-feira (28) e já atendeu uma média de 40 casos de animais de rua ou em situação de vulnerabilidade por dia. Localizado na Estrada Bérico José Bernardes, nº 3489, bairro Lomba do Pinheiro (limite entre Viamão e Porto Alegre), o local oferece todos os procedimentos gratuitos.

Ainda assim, o atendimento é voltado apenas para o tratamento de animais de rua em situação de vulnerabilidade ou de famílias com baixa renda que residam em Porto Alegre. Em ambos os casos, a consulta deve ser marcada com um pré-agendamento realizado por telefone, disponível no número 156. No primeiro caso, é preciso que o solicitante se responsabilize pelo animal de rua. No segundo, é preciso comprovar a baixa renda com o cadastro no programa do Bolsa Família.

A prefeitura de Porto Alegre explica, por meio de sua assessoria, que a clínica veterinária trabalha especificamente nessas duas situações, não tendo como foco a emergência. Caso o caso seja de emergência, ainda assim é necessário ligar para o número 156 e avisar que o animal está a caminho. As datas de agendamento dependem do nível de gravidade, mas geralmente são marcadas para a semana vigente ou no máximo em 15 dias.

Apesar das reclamações da população em relação às restrições de quem pode usar o serviço, a prefeitura afirma que não seria possível abranger mais do que já é feito, devido à falta de equipe. O serviço tem como foco a esterilização cirúrgica de cães e gatos e o atendimento clínico de baixa e média complexidade. O horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira das 8h30min às 11h30min e das 13h30min às 17h.

O novo prédio foi inaugurado em 26 de novembro de 2016, mas estava fechado devido à falta de documentos necessários para sua licença. Enquanto a prefeitura de Porto Alegre agilizava o processo para funcionamento, o serviço era realizado na Unidade de Medicina Veterinária (UMV), localizada no terreno ao lado. Segundo a prefeitura de Porto Alegre, o serviço está seguindo os mesmos moldes anteriores, mas com mais espaço e novos equipamentos, que garantem sua melhoria.