Comtu avaliará retirada da segunda passagem gratuita em Porto Alegre

Suzy Scarton

O Conselho Municipal de Transportes Urbanos (Comtu) avaliará, na próxima sexta-feira os cálculos feitos pela Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) relativos ao reajuste da tarifa do transporte coletivo em Porto Alegre. Com base na planilha prevista pela legislação, a passagem subiria de R$ 4,05 para R$ 4,50, um aumento de 11%. O Executivo também propõe que o Comtu delibere sobre uma possível retirada de isenções, que, de acordo com a EPTC, reduziria o valor da passagem em cerca de R$ 0,50.

A principal delas é a gratuidade da segunda passagem, que, de acordo com a EPTC, beneficia cerca de 13% dos passageiros e onera os demais, que precisam arcar com as despesas. "Se existisse outra fonte de receita, não haveria problema, mas quem faz isso é o usuário de ônibus. Pesa muito no bolso de toda a população que paga a tarifa", argumenta o diretor executivo da Associação dos Transportadores de Passageiros de Porto Alegre (ATP), Gustavo Simionovschi.

Uma vez que a gratuidade foi decretada pelo Executivo, também pode ser revogada pelo órgão. O Comtu, portanto, pode acatar a sugestão da EPTC e da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana, que propuseram o retorno da cobrança de 50% na segunda viagem. Se isso ocorrer e os demais cálculos propostos forem aprovados, a tarifa será fixada R$ 4,30 - caso contrário, o valor pode chegar aos R$ 4,50.

De acordo com o presidente do Comtu, Jaires da Silva Maciel, "se os cálculos e os insumos lançados estiverem corretos, a tendência é pela aprovação". "Tem que ficar claro que não existe almoço grátis, nem mágica. Para se operar um serviço desse porte em uma cidade como Porto Alegre, tem custo remunerado, sob pena de não termos mais o serviço", aponta o conselheiro.