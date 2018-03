Manifestantes pedem solução da prefeitura a problema de moradia em Porto Alegre

Ocupantes de um residencial da zona Norte de Porto Alegre realizam, na tarde desta sexta-feira (2), um protesto no Centro de Porto Alegre, ao lado do Paço Municipal. Homens, mulheres, jovens e crianças já vinham realizado manifestação desde a manhã e, agora à tarde, fazem ato se posicionando sobre a faixa de segurança cada vez que a sinaleira fecha, ao lado da prefeitura.

Os manifestantes portam cartazes cobrando uma solução do prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) para o problema de moradia. “Queremos moradia”, gritam em coro. “Ô Marchezan cadê você, tamos aqui para resolver”. Os integrantes do protesto também gritam “Fora Marchezan”.

O grupo faz parte da ocupação de um residencial na rua Nosso Senhor do Bom Fim, no bairro Sarandi. Segundo a integrante Aline dos Santos Soares, são 364 famílias que saíram de aluguel e áreas irregulares e entraram em apartamentos de projeto do Dehmab e Caixa há um ano e quatro meses. Ela diz que foram avisados de que haverá reintegração de posse na próxima terça-feira (6).

“Querem nos tirar de lá para levar as famílias da vila Nazaré, que estão na área onde vai ter a obra do aeroporto”, diz Aline. Os moradores da Nazaré estão em terreno que terá de ser liberado para que a nova concessionária, a alemã Fraport, execute a ampliação da pista de pouso e descolagem do Aeroporto Salgado Filho. A ampliação faz parte do contrato.