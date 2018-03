Temer entrega ambulâncias do Samu para mais de 200 municípios

Ao todo, foram 300 novas ambulâncias com um custo de R$ 176 mil cada uma JONATHAN HECKLER/JC

Agência Brasil

O presidente Michel Temer participou nesta sexta-feira (2) da cerimônia de entrega de 300 novas ambulâncias que atenderão ao Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) de 219 municípios em 25 estados brasileiros. Temer e o ministro da Saúde, Ricardo Barros, estiveram, por volta das 11h, na concessionária da Mercedez Benz, na cidade de Sorocaba.

"Há 7 anos os municípios não recebiam ambulâncias, é uma certa revolução que estamos fazendo na saúde", declarou o presidente. Temer elogiou o trabalho do ministro. "Eu escolhi muito bem meus ministros, mas um dos meus maiores acertos foi Ricardo Barros", disse ele.

O presidente aproveitou a presença de prefeitos para pedir união contra a insegurança no país. Temer defendeu a intervenção federal no Rio de Janeiro, que classificou como mau exemplo para o restante do país. "Realmente, a situação estava muito complicada", disse Temer.

Cada ambulância teve custo de R$ 176 mil. De acordo com o ministro Ricardo Barros, os prefeitos das cidades contempladas terão prazo de 15 dias para retirar os veículos, caso contrário serão repassados para outro município que também necessite. "Temos urgência em colocar isso à disposição da população", disse Barros.

O ministro esclareceu que o critério técnico usado na escolha das cidades que receberiam ambulâncias foi por ordem de antiguidade. O objetivo do ministério é substituir os veículos mais velhos, com mais de três anos de uso. "Os prefeitos gastam muito com manutenção de ambulâncias velhas", argumentou.

As próximas ambulâncias a serem entregues sairão com um chip, capaz de rastrear os trajetos dos veículos e indicar quais estão mais rodados, a serem priorizados nas próximas trocas. Outra vantagem do chip será impedir tráfico de armas e drogas dentro de ambulâncias. "Hoje, se você liga a ambulância, enche de drogas e armas, liga a sirene, ninguém vai pará-la", disse Barros.

A previsão do Ministério da Saúde é que o número total de novas ambulâncias entregues até o final deste ano seja de 2.173 unidades, o suficiente para renovar 65,7% de toda a frota. Segundo o ministro da saúde, estão previstas mais entregas no próximo mês.

O ministério também contabiliza a entrega de cerca de mil vans para transporte de pacientes que fazem procedimentos sem urgência dentro ou fora de seu município. Além dessas, somam-se 6,5 mil ambulâncias brancas, de caráter não emergencial.