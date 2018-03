Bloco Ziriguidum garante a folia de Carnaval neste fim de semana em Porto Alegre

Sofia Schuck

O Bloco Ziriguidum é o responsável por fazer a festa do Carnaval de Rua de Porto Alegre neste fim de semana. O grupo se concentra no sábado (3), das 15h às 21h, na avenida Augusto de Carvalho, próximo ao Colégio Parobé e o Parque Harmonia. A atração Roda de Samba dá início às festividades, que seguem com o Rima Sub Style, Turucutá Grupo Show, Marneí e os DJs Arthur Cipriani e Malik.

O Ziriguidum surgiu em 2013 e é conhecido pelos vários ritmos, oferecendo percussão para quem quer aprender a batucar, desde o nível iniciante ao avançado. Para a folia de sábado, o grupopromoveu uma vaquinha nas redes sociais para ajudar na compra de uma estrutura de palco e equipamentos de som. Até esta sexta-feira (2), a campanha já arrecadou R$ 1.224,00, 60% do objetivo inicial.

Segundo um dos organizadores do bloco, Flávio Brecher Muller, esta edição não contará com caminhão de som, devido ao alto custo do veículo, mas utilizará as contribuições para cobrir as despesas que chegam a atingir os R$ 7 mil. "Apostaremos apenas na estrutura de palco mas prometemos levar essa festa tão popular no Brasil para as ruas. Teremos como diferencial os Food Trucks e Beer Trucks", comentou. São esperadas ao menos 3 mil pessoas no local.

No domingo (4), não haverá programação do Carnaval de Rua, que volta a ter agenda na próxima semana, seguindo até o dia 31 de março.