É preciso política de segurança firme contra tráfico de arma e drogas, diz Maia

O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM/RJ), defendeu nesta sexta-feira (2) uma política de segurança "firme " contra o tráfico de armas e drogas que respondem por 50% dos homicídios do Estado do Rio de Janeiro.

O deputado participa nesta sexta (2) da segunda reunião do Observatório da Intervenção Federal na Segurança Publica do Rio, que ocorre no município de Barra Mansa, no sul Fluminense. O objetivo da reunião é ouvir as demandas dos prefeitos do interior do Estado, que temem uma migração do tráfico com o recrudescimento das ações realizadas na capital.