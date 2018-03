Prefeitura encaminha proposta de nova tarifa de ônibus ao Comtu

A prefeitura de Porto Alegre encaminhou, nesta quinta-feira, o parecer do cálculo da tarifa técnica dos ônibus ao Conselho Municipal de Transportes Urbanos (Comtu). Diferentemente dos anos anteriores, o Executivo, além de enviar a planilha com os cálculos previstos em lei, propõe que o conselho delibere sobre as mudanças na legislação que poderão reduzir o valor da passagem. O Comtu terá sete dias para fazer a análise. O resultado será enviado para sanção do prefeito.

Com base na planilha prevista pela legislação, o novo valor seria de R$ 4,50 (valor técnico R$ 4,492), um reajuste de 11% em relação ao preço atual, de R$ 4,05. A Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) e a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Smim), no entanto, enviaram para aprovação do Comtu cálculos referentes ao retorno da cobrança de 50% na segunda viagem que, caso volte a ser feita e com o cálculo aprovado, baixam o valor da tarifa original calculada para R$ 4,30.

O Executivo submeteu também para análise os impactos referentes aos projetos de lei enviados à Câmara de Vereadores em julho de 2017. Conforme a prefeitura, a tarifa da Capital pode ser reduzida para uma faixa entre R$ 4 ,00 e R$ 4,25, caso todos os projetos sejam aprovados.

A prefeitura também pede o posicionamento do Comtu com relação a outras medidas, entre elas, a possibilidade de as empresas concederem desconto em horários diferenciados, como, por exemplo, entre as 22h e 5h, e para usuários do cartão TRI Passe Antecipado.