Prefeitura de Porto Alegre propõe mudança na gestão da Fasc

Suzy Scarton

Não é novidade que a gestão do prefeito Nelson Marchezan Júnior tem proposto novos modelos de administração da estrutura pública na Capital. Em palestra na Associação Comercial de Porto Alegre na terça-feira, o prefeito admitiu, mais uma vez, o desejo de vender a Carris, empresa pública de transporte coletivo, e também manifestou a intenção de se desfazer da Companhia de Processamento de Dados (Procempa) e da Fundação de Assistência Social (Fasc). No caso da Fasc, uma das justificativas seria que, mesmo com orçamento de cerca de R$ 213 milhões em 2018, os problemas sociais persistem na Capital, e com esse dinheiro poderia ser oferecido um serviço melhor.

Mesmo que Marchezan tenha utilizado a palavra "extinção" duas vezes na palestra, o gabinete do prefeito alega que o que foi proposto é uma mudança no modelo de gestão da fundação, hoje responsável pela oferta de serviços, programas e benefícios que tratem da inclusão de cidadãos, famílias e grupos que se encontram em situação de vulnerabilidade e de risco social. A prefeitura não sabe ainda, porém, qual seria o modelo adequado, uma vez que a questão segue em discussão, mas que a intenção é de qualificar o atendimento.

A ex-secretária de Desenvolvimento Social e Esporte Maria de Fátima Paludo, que permaneceu no cargo por 10 meses e pediu exoneração em outubro do ano passado, concorda com a iniciativa de Marchezan. "A Fasc só serve, hoje, para dar emprego para assistentes sociais. Claro que existem servidores de excelência, mas não consigo entender o que a maioria faz", lamenta Maria de Fátima. Segundo a defensora pública aposentada, a maioria dos serviços realizados pela fundação são terceirizados, então, não há razão em existir uma fundação pública. "Os funcionários são ideologicamente partidários. Quando isso acontece, o bem comum do cidadão fica prejudicado. Quando tem greve, qual é o primeiro servidor a parar? O da Fasc. Se virar um departamento da secretaria (de Desenvolvimento Social e Esporte), não vai fazer falta, tudo já é terceirizado", opina.

Representante do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa), a servidora Jussemara Beltrame, que trabalha na Fasc, refuta a ex-secretária, argumentando, inclusive, que há um quadro de vacância enorme na fundação. "Essa gestão deveria fazer o dever do Estado, prestar assistência social a quem precisa, e eles terceirizam o serviço, inclusive o atendimento institucional", relata. Sem revelar nomes, ela conta que um dos contratos teve de ser rescindido antes de fechar um ano de vigência devido a denúncias de maus tratos a crianças.

Para Jussemara, existe um desconhecimento, por parte do prefeito, de quais são os deveres da assistência social. "Não é uma empresa para dar lucro. A assistência virou um direito, tem normas que precisam ser seguidas", defende. A servidora acredita que a Fasc não conseguiria dar conta de todas as demandas da população, por isso, o uso de parcerias, como convênios, se faz necessário, mas argumenta que "o Estado vem se ausentando de funções que são inerentes a ele".

No ano passado, o orçamento total da Fasc foi de R$ 223,4 milhões, de acordo com o Portal da Transparência da prefeitura. Destes, R$ 53 milhões foram gastos com pessoal e recursos humanos; R$ 5,1 milhões, com locação de mão de obra; R$ 1,3 milhão, com outros serviços de terceiros; e R$ 6,1 milhões, com outros serviços de terceiros - pessoa jurídica. A reportagem do Jornal do Comércio solicitou uma lista de serviços que são terceirizados pela fundação, mas não obteve retorno até o fechamento desta edição.